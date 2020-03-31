大陸最大LED車燈模組廠麗清（3346），去年第四季受惠於傳統汽車產業旺季，單季合併營收達10.97億元，加上一次性相關費用皆已認列，單季營運繳出虧轉盈的獲利表現，單季EPS達0.24元。

麗清2019年全年合併營收41.33億元，除了一次性認列部分存貨呆滯損失、非本業造成之公司債提前贖回利息費用1,500萬元、因增資員工認股產生酬勞成本500萬元及借款利息費用4,000萬元等外，主要是為未來營運衝刺做準備而進行產能擴充，由於新廠建置初期所投入相關成本費用增加及學習曲線成本，全年稅後淨利1,302萬元，EPS為0.18元。

麗清表示，公司2019年為因應主要客戶新車款LED車燈模組訂單需求，除了持續提升LED車燈研發設計技術能力，積極與客戶共同研發設計出高技術規格的LED車燈模組相關產品，亦陸續於武漢及上海新廠擴建新廠與增加產線布建，同時建置專業研發團隊，惟因面臨中國大陸新車銷量下滑的負面干擾，在客戶拉貨力道保守下，致使產能稼動率降低而未達規模經濟效果，然目前各生產基地在復工後以最快的速度回到正常水準，新廠產能也逐步開出，麗清持續戮力走過學習曲線，隨著產能規模持續擴大，不僅有助於公司在未來單一LED車燈模組接單價格之競爭力，亦滿足主要客戶增加大型訂單合作空間的需求，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望2020年第一季，雖新冠肺炎疫情蔓延短期已影響全球經濟貿易、物流運輸、消費動能、新車銷售市場表現等，使麗清部分新車款訂單出貨遞延，也正面衝擊公司首季整體營運的表現，但目前公司與主要客戶在復工後皆為因應品牌車廠之需求以庫存、加班或調班方式因應，藉以增加產能稼動率與協調訂單出貨狀況。此外，從2019年研發費用占營收比重陸續增加的趨勢來看，其中LED頭燈應用相關的訂單明顯增加，不僅挹注整體訂單能見度及掌握度提升，也有助優化產品結構精進毛利率表現，麗清以期隨著客戶拉貨力道增溫，貢獻整體產能利用率提升，有信心創造今年整體營運遞出逐季向上的成長表現。

(工商 )