南投縣消防局在傍晚5時24分，接獲民眾報案，指稱南投市東山吊橋下方發生溺水案件；消防局獲報後立即派遣第一大隊南投、中興、第三大隊集集、竹山分隊等6車1船艇，警消14名、役男1名，由南投分隊謝濠光分隊長帶班前往搶救。

5時41分，搶救人員抵達現場發現，溺水者已無生命跡象！7時10分，將溺水民眾共3人（1大人2小孩）打撈上岸，已明顯溺斃死亡多時，現場交由警方處理。

(中時 )