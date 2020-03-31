南投市驚傳溺水 3人死亡！ 19:512020/03/31 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣消防局在傍晚5時24分，接獲民眾報案，指稱南投市東山吊橋下方發生溺水案件；消防局獲報後立即派遣第一大隊南投、中興、第三大隊集集、竹山分隊等6車1船艇，警消14名、役男1名，由南投分隊謝濠光分隊長帶班前往搶救。 5時41分，搶救人員抵達現場發現，溺水者已無生命跡象！7時10分，將溺水民眾共3人（1大人2小孩）打撈上岸，已明顯溺斃死亡多時，現場交由警方處理。 (中時 ) #溺水 #死亡 #南投市 #南投 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 負壓隔離艙啟用 竹縣消防局安啦 01:162020/03/27 地方新聞 新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 檢聲請羈押禁見 12:412020/03/27 社會 民間企業捐贈物資 高雄消防局足感心 11:122020/03/28 社會 義大利單日969死 創世界新高 04:102020/03/29 國際大事 南投市中心新地標 「寬心一品苑」品牌力創造競爭力 19:542020/03/29 生活 南投市已成推案熱區 新案屢創銷售佳績 22:482020/03/29 財經 義逾萬不治 西單日死亡數創新高 04:102020/03/30 國際大事 男溪邊露營摔傷 警消花9小時溯溪扛人送醫 09:042020/03/30 社會 強化防制疫情 川普宣布延後復工 04:102020/03/31 財經要聞 川普稱死亡數10萬內 就算不錯 04:102020/03/31 國際大事 社會熱門新聞 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 海邊情侶搭帳篷做愛全都錄 里長證實在漁光島 - 社會 「帳篷做愛」女主角正面曝光！ 網友指疑似是「一條線」比基尼辣妹 - 社會 漁光島愛愛又一波 這次沒帳篷影片曝光 - 社會 北市板信銀行搶案 持槍搶匪龍潭落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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