新冠肺炎疫情嚴峻，行政院長蘇貞昌今於立法院答詢時指出，後續可能需要再追加特別預算1000億元，紓困振興規模將達1兆元。對此，民眾黨立法院黨團總召賴香伶表示，政院循程序追加預算，提出具體紓困對象及方案，若方向明確願意支持，重點是檢討改善第一波紓困振興缺失。民進黨立法院幹事長鄭運鵬建議，紓困對象放在最底層的勞工，和最頂層的超大型企業，避免民眾生計陷入困境。

賴香伶表示，疫情對產業產生的衝擊陸續浮現，現階段是否到谷底還不知道，政府本來就要有備案，循程序提出加碼方案及施行細則說明，例如產業方面是要救急或是短中長期計畫，如果有需要再增加特別預算，勢必要說明清楚方案及對象。

賴香伶說，從第一波600億特別預算看來，很多基層覺得沒有紓困到，勞工放無薪假威脅感強烈，政院應檢討市資金未到位或是沒有發揮即時紓困效益，希望行政院若要再追加預算，需要詳盡的盤點資源後提出完整說明。

鄭運鵬也認為，原先編列600億元的特別預算，現在看來顯然不足，如果行政院需要追加特別預算，在野立委可能會要求增加項目和產業說明，不在空白授權，所以請行政院若有需求，盡速盤點後向立院提出。

對於追加紓困振興預算對象及方案，鄭運鵬建議放在最底層的個人勞工紓困，和最頂層的超大型企業，避免民眾生計陷入困境，也請行政院必須盤點所需預算及項目後，再送立法院審查。

(中時 )