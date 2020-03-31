台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝表示，消費券只是提振購買力手段之一，店家也要提供安心購物環境。（盧金足攝）

台中市府推出商圈消費券，4月20日起至6月30日，民眾只要在台中市立案輔導的各大商圈店家消費滿200元，即可獲得20元商圈消費券。（盧金足攝）

疫情延燒，發消費券能刺激買氣？台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝表示，庶民經濟夯，敵不過疫情，一年觀光人次達1200萬人次，曾創造百億商機的逢甲商圈，不見觀光客上門，消費券只是提振購買力手段之一，店家也要提供安心購物環境；其他商圈業者疾呼，快「擋袂條」了，盼消費券挹注，讓他們還有一口氣活下去。

王朝藝說，逢甲商圈大約保持1500到2000家攤商和店家，現因國外旅客喊停，國內旅遊冷清，只剩一些散客來消費，看好市府發消費券能發揮效果，最主要的是讓消費者來逛街有安全感，部分流動攤販體質比較沒有那麼好，無法「度小月」，乾脆暫時休息。

「幸好有的攤商腦筋動的快，改採網路電商或外送」，王朝藝表示，逢甲商圈周遭有學區，學生開學了也補回來2、3成客源，加上外送與網購彌補生意損失，「但觀光客完全都沒有了」，這是歷年來很罕見的冷清情況。

王朝藝表示，這次疫情也意外激發攤商和店家的求生術，有的地方小吃或服飾店加入電商平台或是用網路直播，更多的是跟上外送平台，因為逢甲商圈美食特色為消費主力，不外出叫逢甲商圈外賣，「大家還是要吃飯啊！」

但他認為，其實還是要提供防疫安心的消費環境，讓客人覺得市政府要求的防疫，店家全部配合，因為消費者擔心商圈太多人會有群聚感染風險，所以要讓消費者獲安全感，不會害怕來逛商圈夜市，只要防疫管制好，對於商圈來講，提供好的環境，民眾就比較願意回來逛街。

商圈業者直言，消費券誘因可以促進經濟，帶動金流循環，提振民眾購買力，但民眾擔心的不是你給他20元消費抵用券，而是希望提供好的環境，才會願意來商圈消費。

市議員陳政顯說，台中限定版的消費券編600萬雖然不多，希望市府能夠滾動式檢討，如果成效好的話，應該還要再加碼，甚至將實施時間拉長，消費券效能確實發揮，業者希望市府在疫情風暴時「拉我一把！」要能撐過這次的全球疫情挑戰，才不會被擊倒。

(中時 )