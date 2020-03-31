前行政院長郝柏村辭世，外界頻頻以李登輝「杯酒釋兵權」，形容當年郝柏村出任行政院長之事。國民黨革實院長羅智強則認為，從郝柏村同意卸軍職、接閣揆，可見郝毫無「擁兵自重」的私心，光明磊落、以直待人，最後淡出政壇是情理之中。

羅智強說，其實，郝柏村怎麼會不知道，李登輝是忌憚他在軍中的影響力，而希望用行政院長的職位，交換郝能卸下軍職。但就是因為郝自始至終，沒有一點「擁兵自重」的私心，沒有動過以軍干政的念頭，而行政院長的確是能做事的位子，才會同意出任。

他說，縱觀郝柏村的一生，從來都是光明磊落，即便是與李登輝的統獨理念有所不合，也是謹守本分，沒有做過一件不符合國家利益的事。

羅智強說，李郝相爭，李登輝勝在掩飾自己的真實信念，掌握大權後才顯露出來；而郝柏村以直待人，淡出政壇也是情理之中。郝將軍抗日捍衛中國，八二三砲戰保衛台灣，「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，丹心留取，永照汗青。

(中時 )