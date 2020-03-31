國民黨立委陳玉珍昨質詢陸委會主委陳明通時表示，中華民國是包括台澎金馬，「中華民國是一個國家，但台灣不是」。對此，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政總質詢前，砲轟陳玉珍「沒資格當國會議員」。

而對此，陳玉珍今日在臉書上回擊，表示對於蘇院長的指教，她用四句話回答，第一，蘇院長當的是中華民國的行政院長，而非台灣國的行政院長；第二，中華民國是一個國家，台灣不是一個國家，台灣是地名，中華民國治權包含台灣、澎湖、金門、馬祖。

第三，陳玉珍表示她是中華民國選出來的立委，不是台灣國選出來的立委，是金門選區選出來的立委；第四，民進黨完全執政四年了，要改國號、國名請自便，陳玉珍表示她不反對修憲、正名，要用什麼國名可以由民意決定，但千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓。

總統大選之前，陳玉珍在2019年12月6日因為到外交部抗議蘇啟誠案，在門口與警方爆發推擠衝突，過程中立委陳玉珍手被門夾傷，緊急被送往台大醫院。此事件也引來親綠媒體批評。

不過這次陳玉珍大戰蘇貞昌，固然有網友站在台獨或親綠的立場批評陳玉珍，但有不少網友認為陳玉真說的沒錯！我們的國號是中華民國阿，統治範圍是台澎金馬，真的沒說錯！台灣是地名沒錯啊，金門馬祖又不是台灣，不要吃金馬人豆腐！民進黨別裝死！一堆dpp崩潰，他們不敢臺灣國獨立只能藏在中華民國裡！陳玉珍還蠻有戰力的，蘇貞昌也有這一天！被國民黨贏了一次！

(中時電子報)