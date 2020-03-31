民航法遙控無人機專章31日上路，台中市政府交通局聽取多方意見及審視法規後，決議台中市飛行區域採「原則開放、例外禁止」，除民航局已公告的禁、限航區外，包括軍事設施、法院、監獄等中央機關管制場域，以及市府台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中市議會等管制區域禁飛，其餘範圍在合乎法規下，開放從事遙控無人機活動。

交通局長葉昭甫表示，無人機目前除民航法規定的禁航區與限航區以外，市府今日也公告禁飛範圍，中央機關禁飛區域包含台鐵、高鐵、高(快)速公路、軍事設施、法院、監獄及台電等基礎設施；另外，地方機關管制範圍則包括市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓、台中市議會，以及部分自行提列禁飛的學校等。

其餘範圍在遵守民航法基本操作規定下開放飛行，但若涉及台中市公園及行道樹管理自治條例、國家公園法、商港法、野生動物保護法等法規禁止範圍，則回歸各自法規規範。

葉昭甫強調，民航法遙控無人機專章已針對遙控無人機註冊、操作能力認證、操作限制、保險及違規裁罰等訂有嚴格機制，在符合安全管理、互相尊重及承擔責任的原則下，台中市遙控無人機飛行區域採開放態度規劃，請遙控無人機使用者遵守規定並安全飛行，讓無人機產業健全發展及廣泛應用。

他提醒，在民航局公告的禁、限航區違規飛行者，主管機關可依法裁處罰鍰30萬元至150萬元，在台中市公告禁止範圍違規飛行者，將依法裁處罰鍰3萬元，如危害民眾生命財產安全，需負刑事及民事責任。

(中時 )