一名泰籍女子3月18日入境台灣，卻未依規定在指定住所居家檢疫，跟朋友趴趴走跑去台北，遭裁罰30萬元罰鍰，但該名女子限繳日期為3月30日卻未如期繳納，遭到法務部行政執行署新竹分署移送執行，也是竹苗首件因違反防疫規定未繳納罰鍰而遭移送執行的案件。

該名泰籍女子於3月18日自泰國入境台灣，依規定應於苗栗縣頭份市指定住所居家檢疫至4月1日止，但她竟然在3月22日當天跟友人趴趴走跑到台北，直到下午才返回苗栗。分局員警前往查證確認違規屬實，由衛生局裁罰30元罰鍰。行政執行署新竹分署並發文通知內政部移民署及海巡署等境管機關限制其出境。

由於該名泰籍女子須於3月30日之前繳納30萬罰鍰，截至到期日仍未能如期繳納，行政執行署新竹分署於3月31日移送執行者，盼強力執法以遏止部分民眾無視相關防疫規定且拒不繳納罰緩的惡意行為。

行政執行署新竹分署表示，依據轄區內衛生局通報數據，因違反傳染病防治法及新冠肺炎特別條例等有關受居家隔離或居家檢疫卻趴趴走等被裁罰者，苗栗縣有6件，已繳納4件共計4萬元，尚有2件共計60萬元未繳納，包含已移送的泰籍女子1件30萬元。新竹市有11件，已繳納5件共計35萬元，尚有6件共計75萬元未繳納。而新竹縣目前僅裁罰1件，即首例被罰最高額100萬元引起社會矚目的林東京案件，目前仍未繳納。

行政執行署新竹分署針對竹苗地區因違反「傳染病防治法」以及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，遭該管衛生局裁處罰鍰案件，已建立聯繫窗口加速案件移送並分案執行。如逾期不繳納者，將透過聯繫窗口移送新竹分署依法強制執行，發動扣押財產，必要時採取限制出境、出海，甚至向法院聲請予以拘提管收等強制執行作為，以遏止民眾恣意違規，避免發生防疫破口。

(中時 )