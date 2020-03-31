譚艾珍之女歐陽靖，近日挺著6個月孕肚自日本返台待產，今(31日)在臉書向粉絲報告她居家檢疫近況，強調期滿14天後她依然會盡量避免外出，絕不帶給別人困擾，真誠一席話也釣到神經專科醫師張懷仁在底下留言：「不會，絕對不會困擾XD」。

懷孕6月的歐陽靖，因為新冠肺炎疫情關係，決定自日本回台待產，未料此決定卻引來網友謾罵，連日籍攝影師老公也因為心疼老婆，勸她留在日本生產。

歐陽靖因為種種考量，最後仍決定返台待產，不過她也嚴格遵守著檢疫規定，今日更在臉書向大家回報她的居家檢疫近況，「跟大家報告我的居家檢疫近況～還有約莫一週出關，目前身體健康、懷孕六個月⋯一切安好！即使14天期滿之後我依然會盡量避免外出，絕不帶給別人困擾，請大家放心。」更不忘呼籲居家檢疫（隔離）中的大家，無論如何都要乖乖待在家，因為防疫是戰爭，這個敵人如同砲火一般可怕。

歐陽靖一席話也獲得醫護肯定，臉書「神經專科自由隊長 張懷仁醫師」就留言說：「不會，絕對不會困擾XD」。

(中時電子報)