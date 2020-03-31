前行政院院長郝柏村。 （資料照片，方濬哲攝）

前行政院長郝柏村在3月30日辭世，令親友與部屬皆感不捨，知名的嶺南派畫家歐豪年以專文紀念他與郝柏村的情誼。

歐豪年表示，他與郝公交厚，自民國84年始，與王惕吾、葉明勳、秦孝儀、閻奉璋等人，有個小飯局，他年紀最小，且屬無黨派的純文化人，這一飯局維持了近20年的飯局，非常不容易。

歐豪年的全文如下：

郝柏村公昨以嵩壽101高齡，老病衰竭辭世，消息傳來，無限感傷。

郝公自江蘇鹽城投軍以來，大半生以軍事報國。歷經抗日，以至護台，至足稱道。以李登輝總統延聘，出任行政院長，由武轉文，尤能躬忠體國，著有政績。即其退休之後，仍猶於海峽兩岸及國際場合，堅稱蔣中正總統領導抗日之事實，為中外有識之士所譽，此真郝公膽識。近年致力抗日戰史研究，亦稱有成。

余與郝公交厚，自民國84年始，即與王惕吾、葉明勳、秦孝儀、閻奉璋等數人，有個小飯局，其中以我年紀最小，且屬無黨派的純文化人。能夠維持近20年的飯局，真不容易了。

今年新歲以郝公一百又一，海屋添籌，有作一詩欣祝：「海屋添籌逾百齡，嵩高開一瑞光呈，匡時揆首護台海，抗日當年毅更稱。卅載隱休新銳繼，兩朝開濟老臣情，蜩螗國步憂方起，何日吾華再振盛。」

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