日本厚勞省制定新冠肺炎死亡患者遺體的處理準則，採用非穿透性、不會讓附著病毒的血液等外流的屍袋收容遺體，加以密封、消毒後放進棺木，直接送往火葬場，在24小時內火葬。

日本新冠肺炎疫情擴大，有些醫院為保護患者的個資，在將遺體交給葬儀業者時並沒有說明病因，引起葬儀業者的恐慌，推特上還盛傳，如果還有不知是否感染新冠病毒的肺炎死者，那麼實際感染死亡的人數應該比公布的還多。

厚生勞動省30日發通知要求各自治體通知各醫院，新冠肺炎患者的遺體在交給葬儀業者時，一定要傳達病因，以防止疫情擴大。

葬儀業者的工作人員在搬送遺體和火葬時必須穿防護衣、戴口罩、手套，處理完後要洗手、用酒精消毒。在尋求遺族諒解下，極力要求採用火葬的方式。若採取了萬全的因應措施，採用平常的葬儀也沒問題。

日本一般葬禮都會讓親人一睹故人最後的容顔，再獻花、放些遺物到棺木裡，也會請和尚來頌經，但新冠肺炎患者的葬禮上這些都被取消了。

(中時電子報)