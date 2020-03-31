3月底，上海浦東區成山路上的「夢工坊咖啡吧」已經復工近一個月了，這一個月裡，咖啡師們做了7311杯咖啡，免費送至疫區給一線的工作人員，這些咖啡代表的是滿滿的愛與祝福，大陸網友稱，這是上海最溫暖的一杯咖啡。

「夢工坊咖啡吧」裡的店員由畢業於上海輔讀學校的心智障礙青年組成，去年6月開業時引起了來自社會各界人士的關注，過去的一個月，夢工坊的員工一直密切關注著疫情的發展，在新聞中看到疫情期間奮戰在抗疫一線的醫護工作者、為運送物資來回奔波的司機，還有那些堅守在社區防控一線的工作人員，人人舍小家、顧大家，攜手為防控疫情而戰鬥，認為「我們也要做些什麼」，幾個人一拍即合，以「夢工坊咖啡吧」的名義製作免費的愛心咖啡，投餵醫護、機場防疫、環衛保洁、物業管理、快遞小哥等一線戰疫人員。

店員更在這些貼在咖啡外包裝紙袋上的留言條，字字句句包含著夢工坊員工對防疫工作者們的關心和敬意。

(旺報 )