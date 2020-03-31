中國信託今日宣布全面啟動多項寬緩機制，配合政府政策針對受疫情影響之個人或企業，調降房屋貸款利率0.50個百分點（2碼）、個人信用貸款利率及信用卡循環利率各可減息0.75個百分點（3碼）、企業周轉金貸款展延或提供優惠利率等項目，提供寬緩繳款及利率調降措施，前受理金額合計近新臺幣20億元。

中國信託商業銀行2月初已啟動寬緩機制，受疫情影響之個人或企業（發生確診、防疫相關醫療人員、無薪假及營收下滑15％之公司負責人）持相關證明之文件，即可向中國信託銀行提出申請本金或利息緩繳3至6個月，另針對寬緩期間之違約金、循環利息等費用。迄今已協助受理逾600名個人及中小企業客戶申請，其中個人緩繳帳款金額達新臺幣15億元，中小企業寬緩貸款金額達新臺幣5億元。

台灣人壽亦宣布新增保戶三大服務關懷措施：一、取消受疫情影響之保戶30日疾病等待期之限制，凡生效日期在今年3月6日（含）之前的保戶，於專案期間內不幸確診者皆適用。二、個人險保戶若為醫院或診所之醫事人員，於執行職務時不幸確診者，額外提供新臺幣5萬元一次性慰問金；三、新增受疫情影響之保戶，房屋貸款、汽車貸款本金利息亦可緩繳3個月。本專案之申請期限先行開放至今年4月30日，屆時將視疫情狀況評估調整。

此外，自今年4月23日起，中信銀行將陸續對個人房貸、信貸及信用卡全面調降放款指標利率0.28個百分點，優於中央銀行降息的0.25個百分點。

另，針對受疫情影響之客戶，即日起至今年9月30日止，可持相關證明文件申請辦理額外加碼降息，提供貸款餘額新臺幣1,000萬元以內，與放款指標利率合計房貸調降0.50個百分點，信貸及信用卡調降0.75個百分點，減免期間為6個月。並提供信貸前三期0.66％優惠利率方案，供客戶短期紓困資金調度使用。

針對受疫情衝擊之中小企業亦推出關懷方案，將協助展延周轉金貸款或寬限期最長12個月，對於營收下滑達15％以上之受災企業，提供舊貸展延、營運資金、振興資金貸款、利息補貼等，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加碼1個百分點，協助中小企業申辦紓困貸款，共度難關。

(中時 )