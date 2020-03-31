(21:25新增北捷回應)

新冠肺炎疫情擴大，台灣確診數直線上升，今晚(31日)交通部長林佳龍也正式宣布，從明天(4月1日)開始，搭乘大眾運輸不僅要全面量體溫，發燒者一律不得上車，更要求民眾必須配戴口罩才能搭乘客運、台鐵與高鐵。

林佳龍表示，清明節連假前，所有鐵道車站都必須量體溫，除部分車站使用紅外線測量儀外，其餘則是人工額溫槍測量。除了台鐵、高鐵，高速公路的服務區、客運轉運站民眾也都必須量體溫、戴口罩。

除此之外，全台郵局也將在4月1日起同步實施量測體溫防疫措施及提供酒精消毒設備，強化各項防疫保護。中華郵政表示，額溫高於攝氏37.5度以上，複量1次，仍高於37.5度以上者，將拒絕進入，勸請盡速返家就醫。ATM也將於每2小時消毒一次，確保安全。

對此，台北捷運回應，表示交通部尚未強制北捷需要量體溫才能入站，因此仍維持在重點站使用紅外線熱顯像儀，婉拒載運體溫達38度者。

北捷表示，一開始台北車站試辦1台紅外線熱顯像儀後，3月陸續增購紅外線熱顯像儀16台已陸續到貨，分別裝設在台北車站、西門站、市政府站，後續還有6台到貨後將裝在忠孝復興站、龍山寺站、板橋站。

對於中央的社交距離，北捷強調，目前捷運約99％旅客均已自主管理戴口罩搭捷運，捷運系統也已加強防疫作為，至於CDC公布的社交安全距離「室外1公尺及室內1.5公尺」在捷運站或車廂空間確實難以做到，待中央若有相關指引及規定，北捷後續將依CDC指示辦理。

(中時電子報)