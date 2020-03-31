世新大學新聞學系《小世界周報》今（31日）舉辦「唐鳳＆《小世界》有約」講座，邀請行政院政務委員唐鳳蒞臨，暢談現行口罩實名制1.0與2.0政策。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》今（31日）舉辦「唐鳳＆《小世界》有約」講座，邀請行政院政務委員唐鳳蒞臨，暢談現行口罩實名制1.0與2.0政策。（主辦單位提供）

世新大學新聞學系《小世界周報》今（31日）舉辦「唐鳳＆《小世界》有約」講座，邀請行政院政務委員唐鳳蒞臨，暢談現行口罩實名制1.0與2.0政策，許多新聞系大三及大四的實習記者也把握此次難得的機會，與唐鳳面對面交流、提問。

唐鳳在演講中提到，口罩2.0結合健保署及財政部兩個部門的系統，健保署開放的數據可以即時將口罩庫存數量反映在「健保快易通」APP並進行實名認證，而財政部關貿網路系統則能承受非常大的流量，讓民眾查詢、訂購時減少因流量滿載而碰壁的情況。

口罩2.0的推出也分散湧入藥局的人口、減少民眾排隊所花費的時間成本。

此外，唐鳳表示，社會部門也開發「口罩指南」讓民眾能查詢藥局營業時間及庫存量；私部門（如：超商）也推出咖啡買一送一等活動，同時也能宣導及促進更多人使用2.0機制。

談到關於台灣當前口罩政策面臨的困境與解方，唐鳳表示，口罩1.0的困難點在於人口覆蓋率不足與藥師人力吃緊，而他的工作正是在充分了解使用者需求後，建立跨部門、跨領域團隊提供多元服務管道。

現場也有學生詢問唐鳳是如何做到在短時間之內，說服如此多的工程師協助開發系統，唐鳳表示，這與台灣「路見不平，拔刀相助」的公民社會精神有關，從年輕人的角度看來「討論公共領域是一件很酷的事情」，在這樣的社會氛圍底下，就會有工程師願意「爆肝」鼎力相助，在創造公共利益的過程中也能有所學習，創造雙贏局面。

對於系統整合的困難點與突破，唐鳳笑說「並沒有什麼困難點」，只是當初開放第一輪網路預購口罩時，十分擔心預購人數會超過233萬人的限制，甚至都已經想好請衛福部長陳時中在疫情指揮中心的記者會上，抽出身分證字號末碼0至9作為民眾可以領取口罩的依據，如此傳統的方式也引得在場師生哄堂大笑。

唐鳳在演講最後也針對新聞系學生提出建議，他表示，在人人都可以成為自媒體的時代，每個人講的都不一定百分百是正確的訊息，所以他鼓勵新聞系學生能透過參與式驗證的方式，讓讀者也能參與到新聞產製的過程中，讓彼此都更能了解作為一位守門人所需要負起的社會責任。

(中時 )