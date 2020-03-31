新科威尼斯影帝路卡馬林內利（Luca Marinelli）最近在史詩新片《馬丁伊登》（Martin Eden）桃花旺盛，不僅與法國文青女星潔西卡克雷西（Jessica Cressy）愛恨交纏，更與義大利「西西里女星」丹妮絲薩迪斯科（Denise Sardisco）一舞定情。兩人春風一度後，女孩為了愛他、甚至急甩前男友，影帝魅力可見一斑。這部由義大利、德國及法國聯合製作，耗資1.4億台幣拍攝的史詩電影《馬丁伊登》，去年讓男主角路卡馬林內利榮登威尼斯影帝，電影更勇奪多倫多影展「站台」最佳影片大獎，並橫掃「義大利奧斯卡」最佳影片、導演、男主角等11項大獎提名。

新科威尼斯影帝路卡馬林內利在電影《馬丁伊登》愛情左右逢源，尤以藍領女孩瑪格麗塔（丹妮絲薩迪斯科 飾）對他最是傾心，甚至在他人生低潮時伸出援手，照顧情場失意的他，更支持他奮發圖強，終讓兩人愛情修成正果。在《馬丁伊登》和路卡馬林內利有不少愛情對手戲的丹妮絲薩迪斯科，在接受媒體訪問時，毫不掩飾自己對這位新科威尼斯影帝的崇拜，常在他湛藍深情的電眼下，瞬間被打回粉絲原形，「我幾乎忘了自己也是演員」，導致拍戲時狂吃NG，有時還讓影帝小不開心。

充滿「地中海風情」的丹妮絲薩迪斯科，自小在羅馬學表演，並在西班牙修習舞蹈，曾跟威尼斯名導丹尼利維肯（Daniele Vicari）、馬克彭特克沃（Marco Pontecorvo）合作，《馬丁伊登》是她正式主演的第一部電影。她在片中飾演對水手作家馬丁伊登（路卡馬林內利 飾）一往情深的藍領女孩瑪格麗塔，片中還兩度大秀舞技，粉臂玉腿不時狂勾影帝。兩人在電影一開場就打得火熱，還從夜店一路舞回船上翻雲覆雨。片中一場路卡馬林內利為了奪愛、與她的前男友扭打成一團的戲，場面十分逗趣、綻現該片難得一見的喜趣場面。《馬丁伊登》登台雖逢疫情，不過將如期於4月1日起春假期間上映。

(中時 )