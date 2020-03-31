新任國民黨主席江啟臣今天到桃園市議會拜會黨團議員，雙方針對防疫、年輕人等議題，面對面溝通座談。江啟臣表示，希望國民黨以民意代表及議題作為介面，與年輕人多接觸、溝通，培養下一代優秀從政同志。

國民黨主席江啟臣今天偕同秘書長李乾龍、立院黨團總召林為洲等人，分別到桃竹地區拜會，上午到慈湖謁陵，接著前往拜會新竹縣市議會國民黨團，下午3時許趕到桃園市議會，受到議長邱奕勝、黨團總召林政賢、幹部及議員歡迎，隨後與黨團議員面對面座談。

江啟臣表示，期盼桃園市議會國民黨團與立法院國民黨團加強連繫，目前民進黨處心積慮要把國民黨15個執政縣市收回去，紓困方案也跳過地方，不會讓國民黨有任何功勞，未來國民黨中央與地方一定要合作分工，共同深化改革、形象再造。

黨籍議員在座談時，發言非常踴躍，蘇家明針對防疫及紓困，還有解決各行各業經濟損失問題，建議黨中央能讓基層全面了解，並培養年輕一代作好傳承共同參與。詹江村則點出，現在國民黨只能採取「佛系作法」，打安全牌，最好的方法就是「沒有作為就是最好的作為」。李柏坊認為，黨應該大刀闊斧，大步向前走，把過去沒有做好的事情做好。舒翠玲表示，年輕人的議題很多與中央有關，應設法解決。

江啟臣在結論時說，防疫及紓困可以不講話，就看執政黨如何作，但臨界點一定要抓好，目前疫情已經開始，台灣對疫情管控不錯，而世界主要國家經濟明顯受創，台灣雖然目前感染人數少，但經濟絕對會被「感染」得很嚴重，一定要預作準備。至於培養下一代優秀從政同志問題，希望從縣市議會黨籍議員做起，進用人員保留一定額度並多開發實習機會給年輕人。

(中時 )