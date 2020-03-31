新冠肺炎疫情持續擴大燃燒，衝擊經濟，無黨籍立委傅崐萁今日於立法院質詢時特別提醒政府，不能因為我們的疫情目前沒有全面性群聚爆發，就低估產業受衝擊程度，應擴大紓困救經濟，

傅崐萁指出，目前全世界新冠肺炎疫情非常嚴重，美國連續好幾天新增確診人數都以萬人計，本次美國面臨空前考驗，更勝2009年的雷曼兄弟危機。但目前政府所提出的紓困特別預算，第一波600億、隨後再加碼400億元，如此規模恐難以救我們的經濟。

傅崐萁表示，現在全世界的經濟皆受到空前的衝擊，過去1929美國經濟大蕭條、1997亞洲經融風暴、2009雷曼兄弟，都是由金融風暴影響實體經濟。這次是由疫情造成實體經濟重創，進而危害整個金融體系，又進而回頭影響到整個製造實體經濟，和過去百年任何金融危機完全不同，如與我們經貿息息相關的各大經濟體系，包括大陸、美國、歐盟、日本、東協等皆受到嚴重打擊，我們每年對大陸出超近8百億美金、對東南亞十國加總共計出超2百億美金、對美國出超1百億美金，三者相加共約合3.5兆台，而我們一年總預算才約2.2兆，如今大陸、美國市場都遭重創，需求面勢必降低，不僅迎來斷鏈的危機、更恐將使我們經濟全面崩潰，這才是目前我們面臨最嚴峻的問題。

因此傅崐萁呼籲行政院長蘇貞昌，切莫以我們目前的疫情當作經濟的損害控制，他舉例，英國提出3300億英鎊、法國3000億歐元、德國7500億歐元、義大利3400億歐元、西班牙2000億歐元、日本2兆日圓、香港1200億港幣、韓國100兆韓元，皆是透過大規模的現金救助及低利貸款，讓企業能支付生產成本、勞工薪資、銀行貸款，但我們僅提出1000億紓困不僅杯水車薪，更沒有實質幫助到業者，因此政府必須再擴大紓困規模，提供實質的紓困措施，並給花蓮及全國產業界最大的支持及協助。

(中時 )