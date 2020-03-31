解放軍駐港部隊表示，一架軍用直升機昨(30日)日中午在香港大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，原因正在調查中。

據《東網》報導，香港保安局指出，今日收到解放軍駐港部隊知會，得悉駐港部隊直升機於大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，事故未涉及任何民居受損或市民受傷，駐軍會根據駐軍法處理及調查事件，保安局會繼續與駐軍了解事件。

近年來解放軍直升機事故不少，去年10月11日南部戰區第75集團軍「第121空中突擊旅」進行突襲演黨時，在湖南省漵浦縣失事墜毀，3名官兵罹難。

去年9月則有河北一架參與「十、一國慶」閱兵排練的軍用直升機發生事故，但消息來源並未透露事故的確切地點、機型與傷亡情況。

去年5月13另有一架米-17直升機在秦嶺地區墜毀，包括一名上校及一名中校在內，共有6名解放軍官兵罹難。本次事故是執行特訓試飛，也是屬於「十、一國慶」閱兵的相關任務。

更早之前是去年4月26日，失事的是一架直-10直升機，於河北保定進行閱兵訓練時墜毀，導致上校查顯偉喪生。而他曾參加1999年與2009年的中共10月1日國慶閱兵。

(中時電子報)