新冠肺炎在台疫情日益嚴峻，其中日前新增的一名死亡個案是年僅40多歲的奧捷團導遊，指揮中心日前也證實該團4例中有3人重症，對此，指揮中心召集人張上淳表示，觀察到有部分歐洲回來的確診者病況迅速轉重，但沒有證據顯示和病毒變異有關。

近日台灣新增的3名死者其中之一為奧捷團導遊，該個案本身有體重過重的問題，但值得注意的是，奧捷團4人染疫，其中3人就是重症，因此31日的記者會上，有記者就詢問，奧捷團的重症比例高是否跟歐洲病毒的基因型有關？張上淳對此回應，確實有看到患者從歐洲回來變成重症的變化比較快，奧捷團是一部份，但目前僅可曾從流行病學的資料上面來看，沒有資訊可以證實是否因病毒變異造成。

另外，張上淳也提到，體重過重也是變成重症的一個危險因子，這次也有看到幾個體重過重快速變成重症的感染個案，但這還是要有科學證據來佐證。

(中時電子報)