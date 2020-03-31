搶救失速經濟，大陸官方再推多項優惠措施。大陸國務院總理李克強31日表示，為促進汽車消費，決定將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。此外還將提前下達一批地方政府專項債額度，帶動擴大有效投資。支持中小微企業，增加中小銀行再貸款再貼現額度人民幣（下同）1兆元等。

央視報導，李克強31日主持召開國務院常務會議，提出在做好疫情防控工作的同時，各地全力以赴，加大重大項目開工復工力度。

為促進汽車消費，會議確定，一是將新能源汽車購置補貼和免徵購置稅政策延長2年。二是中央財政採取以獎代補，支持京津冀等重點地區淘汰「國三」及以下排放標準柴油貨車。三是對二手車經銷企業銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5％徵收增值稅。

為擴大有效投資，李克強稱，將再提前下達一批地方政府專項債額度。會議指出，要進一步增加地方政府專項債規模，在前期已下達一部分今年專項債限額的基礎上，抓緊依照程序再提前下達一定規模的專項債，按照「資金跟著專案走」原則，優先給予重點專案多、風險水準低的地區。強調各地要抓緊發行，力爭第二季發行完畢。

會議並指出，部署強化對中小微企業的金融支持，強化對中小微企業普惠性金融支援，增加中小銀行再貸款再貼現額度1兆元。

(工商 )