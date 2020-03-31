新冠肺炎疫情持續衝擊美國經濟，美國國會最近也通過川普政府所提出高達2兆美元(約60兆元新台幣)振興經濟的紓困方案，雖然這讓美國企業暫時得到活水挹注，但投資人卻可能在今年領不到這些美企發配的股息。

據Barron`s報導，美股一路崩跌，雖近期止跌反彈，但也讓美企的本益比和殖利率數據變得更為漂亮，大大提高美股的殖利率，卻也有可能跌進「高息陷阱(yield traps)」，高盛就預測，標普500指數成分股今年股息恐怕會大減25%。

投資人以本益比、該檔股票發配的股息殖利率來決定是否買入，然而，只要股價繼續下跌，甚至超過股息發配金額，這樣的投資價值將會消失殆盡，這不止會在股價上大賠，甚至連預期的股息都會因為紓困方案規定而無法發配。

由於先前美股大跌，標普500指數成分股的殖利率上升9%，但高盛預估，之後可能會有股息發配暫緩、降低甚至是去除的可能，未來9個月股息將減少38%，今年美企發配股息將下降25%，高盛也將標普500指數成分股的企業盈餘展望，預估萎縮33%。

目前已經有12家標普500指數的成分股暫緩或是降低發配股息，包括Apache、Occidental Petroleum、 Old Dominion Freight Line等企業。高盛指出，美國國會通過的這筆2兆美元紓困方案，要求向美國政府借貸的企業，在全數還清貸款前，不得實施庫藏股政策、發放股息或是其他資本分配，恐將導致企業發配股息的計畫。

(中時電子報)