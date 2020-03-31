新冠肺炎疫情席捲全球，只有1家醫院的金門外島，以將病毒阻絕於境外為防疫最高戰略。楊鎮浯縣長建議離島居民返國後，一律在台灣本島居家檢疫14天，期滿後才能返回離島，中央防疫指揮中心同意採行，自4月1日開始實施。

中央防疫指揮中心今天確認，未來返國居家檢疫地址為離島者，取消可搭乘國內海空運航班，將留在台灣進行居家檢疫14天始可返回離島。

未來，離島居民返國後在台居家檢疫的方式可分為3大類，優先順序是：第1居住在自己或親朋好友家中、第2居住在防疫旅館（金門縣在北部已有特約防疫旅館；中南部將由中央防疫中心協調入住其他縣市防疫旅館、第3申請入住中央設置的集中檢疫場所，此部分將由中央制定相關流程，提供民眾申請。

楊鎮浯以離島醫療能量較本島明顯不足，且金門只有1家醫院，醫事人力相對薄弱，一旦出現防疫破口，導致發生確診案例，甚至演變成群聚、社區感染，後果將不堪設想，因此在3月23日中央防疫中心第17次視訊會議，即建議中央協助離島地區居民返國後，在台灣本島執行居家檢疫14天，期滿後始得返回離島，同時也建議中央協調國防部專機載送鄉親返鄉，但一直未獲中央正面答覆。

縣府基於超前部署、防患未然的大戰略，今天再由帶領縣府團隊參加中央防疫中心第19次視訊會議的副縣長黃怡凱重提建議案，終獲中央同意採納，讓從台灣延伸到離島的防疫陣線更加嚴謹落實。

(中時 )