世界4大美食獎之一的「全球純粹風味評鑑」（A.A.Taste Awards）日前公布 2019得獎名單，型男創意主廚詹姆士的自創品牌「山喜屋James Yamasaki」以詹麵和詹醬兩大系列產品，榮獲二星與最高三星的殊榮。

詹姆士表示：「我一直期許自己，推出的品牌除了吃得舒服，也要吃得健康。」這兩支得獎產品的味覺關鍵，就在他努力很久的堅果醬上，花費3年半時間絞盡腦汁，試著讓產品無任何添加物，最後選定以高營養的杏仁果，做為堅果醬的主食材，而且整罐含量甚至不計成本高達80%，以慢磨不添加一滴水的方式，完成他心中想呈現的味道。

詹姆士努力研發堅果醬。（傑星提供）

此次參賽品從千樣競爭者脫穎而出，全球共計678項得獎，詹姆士以詹麵系列的「堅果辣沾麵」得到二星評比，是這次台灣拌麵唯一得獎者之外，更以詹醬系列的「椒麻堅果醬」在最高殊榮三星的89項作品中，獲得國際評審的青睞。

最近積極研發新口味的詹姆士，繼3款川味乾拌麵之後，又完成一款全素的湯麵，推出後深受蔬食者喜愛。由於拌麵裡的獨門醬料包，一直是消費者喜愛詹麵的主要原因，敲碗希望詹姆士能單獨販售，因此激發起他研發「老詹麵館」醬味組想法，他想組合更多的醬料包，讓跟他一樣喜歡吃麵的麵食愛好者，能自由搭配出不同的拌麵風味，彷彿在家就能大口享受上麵館的好滋味。為了讓大家能一次輕鬆品嘗3種口味的詹麵，詹姆士特地推出川麻拌麵、堅果辣沾麵和激麻拌麵的三合一「饗味組」，4月1日起正式進駐誠品南西店。

(中時 )