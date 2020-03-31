準備迎接4月連續假期，近期因疫情影響，民眾紛紛取消出國行程，轉為國內旅遊，尤其以親近大自然環境景點備受歡迎，北投麗禧溫泉酒店位於台北近郊的北投山區，擁有得天獨厚的天然美景與地利優勢，推出「沁夏一泊二食」住宿專案，首度開放清明連續假期4月2日至5日使用不加價，讓民眾享受紓壓泡湯之餘，還能夠縱沉浸於山林極景中。

北投麗禧溫泉酒店每間客房均有獨立冷、熱湯池。(北投麗禧溫泉酒店提供)

北投麗禧溫泉酒店有環翠山林包圍，能俯瞰北投市景與蓊鬱樹林，加上優良純淨的白磺泉泉質，是不少人度假首選，新推出「沁夏一泊二食」雅緻山景客房住宿專案，平日價1萬4850起，不僅可獨享房內冷熱泡湯池及早餐2客，再送歐陸餐廳價值1880元晚間套餐2客。

「懷舊古早味手工潤餅」桌邊服務，主廚於現場製作提供給住客。(北投麗禧溫泉酒店提供)

因應「吃潤餅」是清明時節的文化習俗，凡於4月2日及3日入住的旅客，可於早餐時段7點至10點享受雍翠庭主廚提供的「懷舊古早味手工潤餅」桌邊服務，主廚將現場手工刨製麥芽花生磚，搭配特製叉燒肉、高麗菜、蛋酥、菜脯米、豆芽等經典潤餅食材，回味傳統美食。

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