永豐商業銀行南崁分行資深副理趙婉汶。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

南崁路上台中銀行林姓協理成功阻詐。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

中國信託商業銀行南崁分行經理蔡美雲，在近期3個月內，協助攔阻3件臨櫃匯款案，成功攔阻的金額逾125萬餘元，分局長黃益三親自頒贈感謝狀及禮券感謝。台中銀行一位林姓協理則在返家路上發現有男子在提款機前猶豫躊躇，跟員警聯手成功勸阻了男子匯款。

黃益三今早分別前往中國信託商業銀行南崁分行以及永豐商業銀行南崁分行，親自頒贈感謝狀及禮券予協助攔阻被害人匯款的行員。

其中中國信託商業銀行南崁分行經理蔡美雲在108年12月24日至109年2月14日期間，成功協助蘆竹分局攔阻了3件遭詐臨櫃匯款案件，金額逾125萬餘元。永豐商業銀行南崁分行資深副理趙婉汶則是第一次參與阻詐行動，首次出擊便成功攔阻了新台幣49萬元被害人的辛苦血汗錢。

「多點關懷，多點耐心！」，蔡美雲說分享只要多用點心，自然能從細微處發現異狀，對於協助警方攔阻遭詐被害人匯款，她也認為是難得的行善機會，樂在其中。

南崁路上台中銀行林姓協理26日18時下班準備離去時，見到一名男子在提款機前猶豫躊躇，還不斷接聽電話，上前關心後，才發覺原來男子可能遭到詐騙，於是暗中報警，蘆竹分局南崁派出所警員李國駒、許芸慈趕抵現場後，見到林協理正不厭其煩的向男子解釋著，兩名員警隨即介入瞭解，查證後，當場就確認男子確實是遭到詐騙。

清醒的男子說，原本就覺得懷疑，只是對方不斷的打電話給他，哀求他幫忙操作提款機，取消網路12筆錯誤訂單，他一時心軟，竟答應對方要求，在提款機前接聽電話準備照對方指示進行匯款操作，所幸被發現在提款機前接聽電話時間長達半小時，才破解了這場騙局。

蘆竹分局呼籲，請牢記防詐3要領：「冷靜」、「查證」、「報警」，另警政署防詐騙專線「165」全年不打烊，隨時受理諮詢、檢舉或報案，請民眾多加利用。

(中時 )