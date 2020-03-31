新竹科學工業園區管理局邀請園區內生技廠商座談，報告針對新冠肺炎檢測的研究開發現狀。（邱立雅攝）

新冠肺炎疫情因出現多起偽陰性病例，為了抓出狡猾的病毒，竹科園區管理局邀請國內兩家生技廠商奎克、鴻林堂進行簡報，針對如何讓病毒檢測更有效率、精準度更高提出最近的研究開發成果。奎克主打高敏定量檢測，鴻林堂則針對病毒採樣進行更優化的檢測，並正與清華大學聯手建置開發藥物快速篩選平台。

由於目前新冠病毒檢測仍有偽陰性困擾，奎克生技光電技術開發工程處處長味正唯指出，檢測不準確的原因經過分析後歸納出4點：現有的檢測對病毒靈敏度不足、採樣部位病毒量少、在病毒量低的時候過早檢測以及病毒發生變異導致試劑失效。

而根據鴻林堂生物科技研究發現，由棉花棒從咽喉或氣管取得的樣本，很有可能因為病毒在呼吸道就有被消化的風險，讓採檢出的病毒殼受到破壞，以至於產生偽陰性的結果。

有鑑於偽陰性對於防疫的阻礙，奎克開發出比現有標準檢驗靈敏度高10倍的新型數位PCR檢驗技術及試劑，能精準檢驗出十分微量的新冠肺炎病毒，減少檢驗的偽陰性，避免讓帶有病毒者四處活動造成的防疫破口，提升疫情管控能力。該檢驗正與國內外醫學中心合作進行臨床驗證，通過後將申請政府許可，以盡快加入防疫行列。

鴻林堂則進行試劑及方法的優化，大幅縮短反應時間，更可以一次性判別380個樣本是否感染病毒。此外，鴻林堂也跟清華大學生科院合作，建置抑制新冠病毒藥物篩選平台，加速治療藥物的開發，預計平台技術可在3至5個月內取得實驗結果並加以驗證

(中時 )