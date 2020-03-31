快樂國小旁空地供民眾免費停車。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

至善街與大有路路口採單向通行。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

清明節連假將至，許多民眾會前往墓區祭拜先人，桃園警察分局交通組為因應屆時發生車流堵塞的狀況，預先擬定疏導計畫，4月2日至5日上午7時至下午17時，開放部分路段及場地供民眾免費停車。

1、開放荷顯宮沿汴洲公園旁道路至健行路上桃林鐵路路段，雙向紅線臨時停車，

2、快樂國小旁空地供民眾免費停車，請民眾尋合法位置停放車輛，紅黃線開放停車路段遇公共汽車招呼站左右各10公尺內、停車場出入口左右各3公尺及消防設施左右各2.5公尺時，仍應依「道路交通管理處罰條例」規定禁止停放，並嚴禁併排停車，警方將加強周邊道路違規車輛取締，以避免發生車流迴堵狀況。

3、春祭期間，至善街與大有路路口採單向通行，避免車輛回堵，

4、桃園區殯葬服務中心本年度因園區工程施工，車位大幅縮減，例假日實施交通管制措施，並配合調整桃園區殯葬服務中心納骨塔(堂)開放時間，請清明祭祖民眾事先瞭解交通管制措施，以免交通壅塞造成不便。

警方呼籲民眾應依循相關疏導措施，並遵守路口交通指揮人員指示行駛，以確保行車安全。

(中時 )