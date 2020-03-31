市議員李妍慧接獲民眾陳情，指出有居家檢疫者入住日租套房，由於屋主避不見面，無人出面解釋，引起社區人心惶惶、議論紛紛。由於日租套房本就違法，市府城銷處已裁定開罰，李妍慧建議竹市可考慮比照其他縣市嚴格取締、祭出重罰來達到嚇阻效果。

竹市香山區有日租套房將房間出租給居家檢疫者，社區民眾嚇得跟李妍慧陳情。李妍慧會同城銷處前往稽查時，里幹事證實有居家檢疫者入住其內，但屋主避不見面，里長、鄰長、城銷處、社區主委、鄰居均聯絡不上屋主，懷疑是刻意失聯，造成社區人心惶惶。

李妍慧表示，日租套房是違法、也是私人商業行為，隔離或檢疫的梯次與梯次之間有無消毒？期間製造的垃圾如何處理？李妍慧質疑這些都是潛在的問題，目前新北市跟台北市都祭出眾罰，入住者、出租者皆罰3萬到100萬不等，她認為新竹市也應注意此防疫漏洞。

目前竹市府已經提供數量足夠的防疫旅館供居家隔離檢疫者居住、以及「我OK我來住」優惠旅館供居家隔離檢疫者的家屬居住。李妍慧認為應該加強宣導民眾不應再以日租套房做為隔離檢疫的落腳處，民眾民眾也應該對被隔離者有同理心，只要遵守政府的規定，無需過度恐慌。

(中時 )