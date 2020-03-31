行政院副院長陳其邁在臉書貼文，宣導口罩政策。但懶人包貼圖中，眼尖的網友發現，愛貓小米的尾巴放在陳其邁鼻子上，逗得陳其邁回應，忠實觀眾是你。

新冠肺炎全球疫情嚴峻，口罩宣導從「我ok你先領」到明起搭大眾運輸都要戴口罩，情況不可同日而語，陳其邁也在臉書貼出懶人包教學，進行政策宣導。

陳其邁說，4月9日起口罩寄國外「二親等以內親人」，經濟部目前規劃 免出口報關、由寄件人上網申請輸出許可證、帶著口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送、寄件時，收件人必須具中華民國國籍收件人。收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

陳其邁表示，政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係。 另外，出入境資料也可以辨識收件人是否在國外。

另外，陳其邁也說，他也收到不少朋友詢問：何時可以再到「藥局」購買實名制口罩？答案是4／8（包含4／8）以前購買過：買完口罩下週同一天，才能再買一次口罩。若在4／9（含）後購買可以選擇大人9片或兒童10片。4／9（包含4／9）後購買：買完口罩下下週同一天，才能再買一次口罩。

陳其邁的臉書貼文，附上愛貓小米漫畫，被粉絲發現「小米的尾巴又戳阿爸的鼻孔了」，陳其邁只好回應，忠實觀眾是你。

(中時 )