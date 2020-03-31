法德藥（4191）公告旗下Metoprolol Succinate ER tablets 100mg、200mg獲得美國FDA正式核准並取得學名藥藥證，預期另一張25mg、50mg學名藥藥證亦可望於近期取得。法德藥表示，Metoprolol Succinate ER tablets於中美兩大市場銷售規模合計逾200億元，將透過美國當地大型經銷商銷售，主攻美國前三大通路，目標在上市銷售三年內搶下超過20％市佔率。

此外，法德藥亦透過子公司佛山德芮可製藥於去年3月獲中國藥監局（NMPA）之Metoprolol Succinate ER tablets（琥珀酸美托洛爾緩釋片）註冊批文申請受理，公司將循中美雙報之方式，爭取中國首仿藥證契機，搶攻中國大陸市場。

法德藥指出，Metoprolol Succinate ER tablets原廠為Aralez的Toprol XL，為一種選擇性β1接受體阻斷劑，治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後、預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟疾病等適應症，美國市場年銷售值約6億美金，需求量約27億顆。

法德藥將委託位於中國廣東省的子公司佛山德芮可製藥生產製造Metoprolol Succinate ER tablets，該工廠已歷經多次美國FDA查核。憑藉佛山德芮可製藥獨特之量產技術，法德藥取得藥證後，可立即進入量產並快速於美國上市銷售。

此外，據統計機構數據顯示，琥珀酸美托洛爾緩釋片在中國公立醫療機構的年銷售值約13億人民幣，需求量約6億片，目前除原廠藥貝他樂克（阿斯利康）外，並無任何學名藥銷售。受惠中國藥改推行藥品一致性評價、中美雙報、優先審評等新制，琥珀酸美托洛爾緩釋片可望為法德藥繼富馬酸喹硫平緩釋片後，再次藉由中美雙報之方式，爭取中國首仿藥證契機。

法德藥富馬酸喹硫平緩釋片去年12月上市銷售，每月營收較去年同期呈現倍數成長，目前仍在初期的醫院備貨階段，隨著取得中國大陸更多省市掛網公示，採購醫院家數與採購訂單逐月增加，營收逐月穩定成長。

(工商 )