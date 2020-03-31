（臺灣企銀統籌主辦龍湶水資源公司10年期新臺幣33億元聯合授信案完成簽約。圖／臺灣企銀提供）

臺灣企銀統籌主辦龍湶水資源公司總金額33億元聯貸案，順利完成募集，並在3月31日由臺灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與龍湶公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途係龍湶公司為支應辦理「促進民間參與臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」所需相關資金、開發履約保證金保證函及償還銀行負債所需，募集10年期總金額33億元聯貸案，由臺灣企銀、第一銀行及新光銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，彰化銀行、華南銀行及高雄銀行等共同參與，各金融機構熱烈參貸，顯見各金融機構相當肯定龍湶公司之經營能力。

臺南市鹽水污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫案，為全國第七件污水下水道系統建設BOT案，特許期間共計35年，興建區域行政區劃分為臺南市安南區，計畫總面積7,662公頃，龍湶公司預計完成約156公里的污水管網、39,000戶的用戶接管以及相關污水處理廠，完工後可望提升臺南市污水下水道建設普及率，嘉南大圳河川汙染問題將可逐年改善，進而提高河川、海域水質及都市生活品質。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、落地實現，因此在第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

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