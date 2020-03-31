洪小鈴許久沒拍電視劇。（幸星娛樂提供）

洪小鈴自從3年前拍完三立華劇《獨家保鑣》，除了去年客串《生死接線員》，已沈寂了好一段時間，不過她主演的大陸中央台戲劇《幸福敲了兩次門》日前剛播畢，收視成績不俗。她受訪時表示，原本三月初要去大陸宣傳該劇，受新冠肺炎疫情影響而取消，之後要拍的戲也全部先喊停，工作計畫全延宕。

因為近來疫情險峻，她除了去健身房，幾乎天天宅在家，家人還要求熱愛運動的她別去健身房，她只好專門挑一早沒人、自覺最安全的時候去，「運動很重要，健身當然要持續啊！」感情已恢單一段時間的她，不諱言身邊有追求者，但也因為疫情，她根本不想、也不敢出門約會，所以就暫時不了了之。

為了求轉型突破，洪小鈴近年推掉不少台灣戲約，就是不希望被定型在只能演同質性角色，消失在台灣戲劇圈的這段時間，除了去大陸拍攝《幸福敲了兩次門》，去年也接演黃信堯導演執導的電影《同學麥娜絲》，其他時間就是休養生息、自我充電。她不諱言連經紀人都擔心她不拍戲、沒收入會影響經濟狀況，「堅持理想的過程中，的確有一段比較難熬的時間，但反正我每天宅在家不出去，也沒購物慾，花不到什麼錢」。但苦等轉型機會的她，還是希望盡快有適合的角色出現，畢竟真的很久沒跟台灣觀眾見面。

談及剛播畢的《幸福敲了兩次門》，她難忘當時剛到廣州拍戲的第二晚，她洗澡時，同房的經紀人發現飯店房間內的電動窗簾突然自己打開，原以為是壓到遙控器，但後來發現遙控器在很遠的地方，當經紀人進去洗澡再出來時，發現窗簾全關了，嚇得驚問：「這窗簾誰關的？」她回說：「不是我關的，是誰關的！」當問清楚經紀人在害怕什麼時，兩人商量好決定，由洪小鈴來跟「祂們」溝通，當她說「不好意思，我們是來工作的，打擾你們了」，哪知話還沒講完，瞬間窗簾就又全部自己打開了。

「我們兩個嚇到互看著對方，完全不敢看旁邊，我頭皮發麻，然後馬上打給生活製片，並直接請司機來接我們去住另一家酒店，我嚇得只穿著睡衣、拖鞋，手裡不知為何還拿著一盒雞蛋，三更半夜就落荒而逃，連行李都沒拿」。隔天早上跟劇組協調後，她們換了另一家酒店，結果晚上睡覺還是被「壓」，問了對靈異有感應的朋友，發現換了新酒店還會感覺被壓，是因為她們害怕，所以本來就更容易感覺到祂們。

後來，洪小鈴認識的一位寺廟師姐建議她準備一瓶酒放在屋內，象徵這段期間來這工作借宿、打擾祂們，以酒跟祂們結善緣，沒想到她這麼做了之後，開始都睡很安穩平順，直到後來轉景拍攝，也沒再碰到任何怪異事情。

(中時 )