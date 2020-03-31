當一種新疾病冒出來時，世界各地的科學家便分工合作的採取行動，相互分享所找到的線索。明尼蘇達大學(UM)的研究人員通過研究新冠病毒(SARS-CoV-2)表面尖刺的蛋白質結構，發現它確實與SARS有些差別，變得更容易傳染。

科學警報( Science Alert)報導，明尼蘇達大學團隊，使用X射線晶體學技術，製作了新冠病毒尖刺蛋白質結構的3D模型，顯示了刺突蛋白的外觀，以及對人類細胞的結合方式。

冠狀病毒的外觀就像個布滿突刺的球，而這些刺其實更像是一把又一把的鑰匙，它們試著附著在人類細胞（尤其是肺細胞）上，這些「鑰匙」會尋找人類細胞表面的「受體」(類似鎖孔)。我們現在遇到的情況就是，新冠病毒的「鑰匙」，能夠輕易的「開鎖」，於是感染力超強。

生物醫學研究員李方(Fang Li)解釋說： 「總而言之，我們現在必須瞭解病毒蛋白的結構特徵，以及它是如何與人類細胞接觸，充份明白以後，我們才可以設計出阻止病毒與人類細胞結合的的藥物，這稱為干擾素，像現代戰爭的干擾雷達一樣。」

明尼蘇達大學團隊，分析新冠病毒，與SARS的表面蛋白質結構。團隊指出，新冠病毒的表面已經突變，能夠輕易的破解人類細胞的表面受體。(圖/明尼蘇達大學)

我們所看到的這些蛋白質結構，就像一堆亂成一團的線頭，但是看得懂的於生物學家而言，這是一個 非常有用的模型。他們從中發現3件重要的事：

1.新冠病毒SARS-CoV-2，與2002~2003年的SARS確實出現一些突變，它們的刺突蛋白，已發展出與人類細胞受體結合新策略，從而使它更容易傳散與感染。

2.蝙蝠身上的病毒株，與人類新冠病毒有不少差異，顯示蝙蝠病毒株，至少需要歷經好幾代的突變，才能成為欺騙人類受體的形狀。

3.中國大陸的研突單位，已從穿山甲身上，分離出兩種冠狀病毒株，發現其中一種穿山甲病毒，可以很好地識別人類受體，這意味著穿山甲確實很可能這次新冠病毒的中間宿主。

這些表面蛋白的模型結構，將會分享給全世界各地的研究小組，大家集思廣義，從這些線索中，開發治病療病毒的藥物，或是疫苗。

(中時電子報)