據新加坡聯合早報網3月31日報導，新加坡新增47起新冠肺炎病例，其中31起屬本土感染，病例總數達926起。而隨著從英美返國的人數自上周的每天1200人減至目前的300人，輸入型病例也有下滑趨勢，星國防疫措施的重心將轉向控制本土病例的傳播。

近兩周新加坡不明感染源的新冠肺炎病例不斷上升。傳染病專家警告說，已逼近社區廣泛傳播臨近點，未來一周是關鍵。

根據新加坡衛生部文告，新增的31起本土感染病例中，有13起與先前確診的病例和感染群有關，另18起目前與其他病例沒有關聯。16起新增的境外輸入病例中，除了一名曾到馬來西亞的長期探訪證持有者，其餘15人都是從國外返星的本土居民。當中有八人曾到過英國，另七人分別到過澳大利亞、加拿大、丹麥和印尼。

截至3月31日中午，在加護病房的重症病患有22人，比30日多三人。共有295名情況良好的病患已轉移到白沙職總D' Resort度假村的社區隔離設施、泰和國際醫院、伊麗莎白醫院和鷹閣醫院，當中有25人已結束隔離。

聯合早報網另報導說，領導抗疫跨部門工作小組的國家發展部長兼財政部第二部長黃循財在記者會上指出，上周每天有約1200名國人從英國與美國返星，這個人數已減至目前的300人，從世界各地回新的人數每天則有1500人，這也是境外輸入病例有所減少的原因。

新加坡政府會繼續為從英美返星的人安排住宿隔離，確保他們不把病毒帶到社區。防疫措施的重心也會轉向控制本土感染病例的傳播。

(中時 )