新冠肺炎爆發至今，台灣防疫成績有目共睹，但桃園市議員「村長」詹江村提出質問：「台灣真的安全嗎？」，他舉例「越南逼近200例，總理呼籲做好封城準備」，而「台灣已經超過300例確診，死亡人數也達5人」，所以，「村長」憂心指出「台灣的防疫根本是佛系防疫」。

詹江村在臉書表示，「台灣的防疫，除了中國大陸回來的台商，全程穿防護衣，醫療人員陪伴，徹底檢疫嚴厲隔離之外，卻放任疫情比中國大陸嚴重的歐美歸國人士，自我隔離卻四處趴趴走，甚至還派官員陪喝咖啡而確診！」

對上述反常作為，詹江村質疑「台灣政府是否害怕，如果普查，萬一查出很多輕微確診病患，可能讓台灣的醫療體系，瞬間潰堤，而不是台灣真的沒有社區感染吧？」

詹江村直呼「台灣的防疫根本是佛系防疫，政府做了什麼，大家可以告訴我嗎？上深呼吸道感染，竟然看了6次醫生都沒有篩檢。」

在目前輿情大讚台灣防疫成績，「順時中」當道氛圍下。「村長」詹江村敢質問：「台灣真的安全嗎？」，批「台灣的防疫根本是佛系防疫，政府做了什麼？」，不少網友竟也附和表示：「防疫破口一大堆，神個屁」、「不用提醒817，他們都是神」、「都拱上神壇當英雄了，怎會讓自己變狗熊呢」、「越南不會吹噓宇宙第一的防疫嗎」、「哪個報紙稱讚台灣?? 整天綠黴都在開自嗨模式」。

(中時電子報)