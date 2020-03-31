壽險業去年不僅獲利創新高，帳上未實現利益亦逾1.2兆元的新高，但也因為承受較大的風險，去年底壽險業資本適足率（RBC）雖都在法定200％以上，且淨值比都在3％以上，但同時間有9家壽險公司RBC未能達到較佳水準，即低於300％，且有5家低於250％。

由於股債價格都漲，壽險業淨值全面上升，去年底有1兆9,452億元，所以金管會今年4月1日要上路的新指標，淨值／資產比在去年底是全數過關，全部都在3％以上，前六大壽險公司更有四家淨值比都在7％以上，算是極高水位。

但若以RBC來看，雖然全部也都符合法定最低標準200％以上，但因為資產成長，承受風險增加，RBC不到300％的公司有九家，比去年6月底再增二家，且保險法規有很多以RBC要逾250％才能申請，至去年底也有5家公司不到250％，即新光人壽、三商美邦人壽、台銀人壽、宏泰人壽及中華郵政壽險部，比去年6月底再增二家，中華郵政壽險部更是由去年中的280％，直接掉到218％。

保險局也從去年開始強化接軌IFRS17的監理，去年壽險公司賣未到期債券的資本利得，一律要提存在帳上，保險局31日亦公布，到3月底為止，只有一家壽險公司申請且獲准發放現金股利，即中國人壽今年獲准發0.6元的現金，發放金額26.78億元，相較於壽險業去年稅後賺1,535億元來看，股息發放率僅1.7％，大部分公司都必須提存在帳上。

不過，若是有金控母公司者，如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽等，金控母公司還有銀行子公司及可借錢發現金股利，所以壽險子公司可將獲利提存帳上，或盈餘轉增資，強化資本結構。

金管會亦預期若新冠肺炎疫情再持續下去，資本市場無法在上半年反彈，則今年6月底的RBC及淨值比才會是最「嚴苛」的考驗，不排除有公司會逼近200％及淨值低於3％的警戒線。

(工商 )