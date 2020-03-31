在新能源汽車補貼大幅退坡加上市場驟變的衝擊下，大陸電動車大廠比亞迪2019年的業績出現下滑。比亞迪31日晚間公布2019年度業績快報，該公司當期實現營業收入人民幣（下同）1,277.39億元，歸屬上市公司股東的淨利潤16.12億元。無論是營業收入還是淨利潤，皆比上一年有所下滑。

新浪財經報導，2018年，比亞迪實現營業收入1,300.55億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤27.8億元。對於淨利下滑的原因，比亞迪表示，主要是行業、政策變化及本期研發費用上升影響所致。

值得注意的是，比亞迪在2019年上半年的淨利潤增速還高達203.6％，而全年淨利潤下滑42％，這與新能源汽車市場急轉直下密不可分。

2019年1～6月，比亞迪新能源車型銷量達到14.6萬輛，年增率達94.5％，但從下半年開始陷入負增長。比亞迪在2019年的汽車銷量目標是65萬輛，不過，受車市寒流以及補貼大幅退坡影響，最終2019年汽車總銷量為46.13萬輛，較上年同期下滑11.39％；其中，新能源汽車銷量為22.95萬輛，下滑7.39％。

比亞迪內部人士此錢表示，受宏觀經濟形勢影響，2019年汽車行業整體市場需求依然疲弱，加上燃油汽車價格體系變化的衝擊及新能源汽車補貼大幅退坡的影響，新能源汽車行業銷量不及預期，比亞迪新能源汽車業務盈利因此有一定幅度的下滑。

(工商 )