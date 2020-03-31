大陸手機大廠小米集團31日公布最新財報，截至2019年12月底的全年度，股東應佔溢利達人民幣（下同）100.44億元，按年減少25.89％。根據非國際財務報告準則計量，2019年經調整淨利潤115.32億元，較上年同期增長34.81％。單計第四季，經調整淨利潤23.44億元，年增率26.51％。

香港信報報導，小米財報顯示，2019年內，收入2,058.39億元，按年增17.68％。智能手機部分的收入1,221億元，按年增長7.3％；IoT與生活消費產品部分收入621億元，按年增加41.7％；互聯網服務收入198億元，按年增長24.4％。

小米表示，2020年初，新冠肺炎疫情在全球蔓延，對人們的生活和工作造成影響。從業務角度看，供應鏈方面，由於中國工廠的關閉，小米在2月和3月遇到暫時性的生產中斷，但目前生產大部分已恢復，產能已回升到正常水平的80％到90％。

在中國市場，疫情高峰期間，大多數商店停業或者縮短營業時間，客流量大幅下降，影響到線下銷售。不過由於小米的線上銷售優勢，所以整體影響相對較小。在3月下旬，小米的手機出貨量已經出現快速反彈，反映消費者對手機有較強的實際需求。

(工商 )