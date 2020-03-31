大陸資通訊設備大廠華為31日公布2019年最新財報，淨利潤增速較上年大幅下降。華為輪值董事長徐直軍表示，2020年是公司最艱難的一年，力爭活下來，2021年還能發布年報。

綜合陸媒報導，華為2019年淨利潤為人民幣627億元，僅增長5.6％，遠遜於上一年的跳增25％。包括5G行動網路和設備在內的運營商業務，營收僅增長3.8％，主要是受到美國的制裁杯葛影響。

徐直軍說，2019年是華為最具挑戰的一年，但於5月中前，仍有接近半年的快速增長。2020年則將是華為更加艱難的一年，因為全年處於美國實體清單下，產業界亦預測華為的儲備零部件即將用完，這將是全面檢驗公司的供應鏈連續性能不能發揮作用的關鍵之年。

他指出，新冠疫情是華為沒有預想到的情況。疫情帶來的全球經濟衰退等一系列問題是華為沒有預想到的新挑戰。由於全球疫情還在快速發展中，公司主要聚焦在員工的安全及客戶抗疫的需求，目前很難對業績作出準確的評估和預測。

(工商 )