新冠肺炎持續在全球大爆發，美國累計確診人數至今已飆破16萬，為疫情最嚴重的國家，許多州下令禁止民眾外出，不過日前在洛杉磯卻有民眾無視防疫規定，聚集了至少40人準備舉辦生日派對，此舉也引來大批警察到場關切，強制將全部人驅離，雙方爆發激烈口角，場面十分火爆。

綜合外媒報導，事發於海德公園地區（Hyde Park area）第四大街上，當地於26日才剛宣布「民眾須待在家中」的防疫規定，沒想到28日晚間，有民眾為了慶祝一名1歲女童的生日，邀請了約40人來到家中，一群人準備開始大肆狂歡，附近鄰居知道消息後，也馬上通知警方。

警方獲報後派遣了至少20名警力到場，接著向聚會的民眾告知，目前受到新冠肺炎影響，國家命令頒布禁止群聚，以防止疫情擴散，依規定必須將人群驅離，不過在場的民眾對於「一排警察」突然出現在家門前的作法，感到相當不滿，警民爆發激烈爭吵，所幸最後並無人因此事遭到逮捕。

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(中時電子報)