美國情報機構在努力收集全球新冠疫情的精確情況，但是他們發現難以評估中國大陸、俄羅斯和北韓的真實狀況。此外，情報機構對新冠疫情在伊朗的全面影響也了解有限。

這四個國家被美國情報機構稱為「硬目標」（hard targets），因為這些國家對信息有著嚴格的控制，即使在正常時期，也很難從他們封閉的領導圈子裡收集情報。

美國之音報導，準確評估這些國家的疫情將有助於美國和國際社會保護人民，耷制新冠病毒所造成的經濟損失，情報機構不僅在尋找確切的數字，還在尋找危機處理方式所造成的政治後果的蛛絲馬跡。

大陸累計通告了超過8萬新冠確診病例，目前許多地區也實現了病例零增長。路透社援引一名消息人士的話說，大陸聲稱境內新冠確診病例零增長，但美國機構對大陸是否控制了病毒仍持懷疑態度。

北韓聲稱尚未發現新冠病例， 但一位美國消息人士稱，「我們不知道」這個封閉國家的問題有多嚴重。

俄羅斯的累計確診病例已超過1800例，莫斯科自周一起則開始實施居家隔離模式。路透社報導說，了解俄羅斯新冠病毒傳播的全面情況可能至關重要，因為它與14個國家接壤，是一個貿易和旅遊中心。

美國國務卿蓬佩奧此前還曾指責北京當局、俄羅斯和伊朗散佈有關新冠疫情的不實信息，大陸予以否認。

(中時 )