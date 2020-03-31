新冠肺炎疫情延燒至全球，歐洲許多國家都已淪陷，只能靠自己盡全力減緩疫情；不過和其他歐洲國家情況同樣嚴峻的德國，卻願意在此時向義大利伸出援手，用醫療專機將義大利重症病患載回德國救治，此舉讓人看了相當感動，急診科醫師也大讚「看到真正大國的風範」。

醫師白永嘉在粉絲團《急診醫師的眼睛》中分享，德國政府利用醫療專機將義大利危急重症病患載回國救治，「在這個全球危難的時刻，看到人類互助的高貴情操，也看到真正大國的風範，令人尊敬的德國！」白永嘉也在留言區提到，「慚愧的是，如果是我應該會抱怨，德國的醫護人員卻也願意配合政府這麼做」。

（圖／翻攝臉書Asia Medevac Services）

許多網友看到貼文，紛紛留言替醫護人員加油打氣，認為台灣的醫護人員沒有德國多，醫師光是站在崗位上、沒有離職就已經很偉大了。此外，網友也對於德國此次的愛心之舉相當感動，「這真正是愛無國界」、「非常時期，真是令人感動！」、「佩服德國政府的決策，醫護的付出，人民的海量」、「無私大愛的德國，願意對他國伸出援手是全球人類的最佳典範。」

(中時電子報)