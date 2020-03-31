英國外交大臣藍韜文(Dominic Raab)在新聞發佈會上宣布將斥資將滯留海外國民接回，卻因面對鏡頭宣讀公告時舔手指翻講稿，遭到外界批評。媒體指責其行為與政府宣導避免用手觸摸臉部的建議相違悖，網民則藉機狂酸這位部長級首長打算跟著首相一起被隔離。，而他所宣布的政策卻完全引不起注意與討論。

英國外交大臣藍韜文在記者會上表示，政府將花費7500萬英鎊，將數十萬因疫情滯留海外的英國人接回國。但是他在宣讀講稿時，面對鏡頭舔了一下手指沾口水翻講稿，招致外界批評。

英國媒體指出，藍韜文的做法證實外界的揣測：他完全沒有領袖風範，是近期英國內閣感染新冠病毒的4天以來表現得最差的一個。其中最具象徵意義的，是他在開場宣讀政府接回海滯留海外國民的政策時，竟然舔手指沾口水翻講稿。

英媒不論左翼或右翼，都對藍韜文的表現多所批評，除了不應出現的舔手指動作，其整體表現都被評為過於緊張，政策細節沒有掌握好，還答非所問。

藍韜文去年夏天曾角逐保守黨黨魁，是未來首相可能人選之一，外界也因此以放大鏡檢視他的一切作為。但這次在應對疫情的表現上，甚至讓不少支持他的人都極感失望。

(中時電子報)