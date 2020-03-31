橋本環奈。(取自橋本環奈IG)

有著「千年一遇美少女」之稱的21歲日本女星橋本環奈，近日傳說事蹟又加一筆，擊敗人氣女星新垣結衣，獲日網友票選為「日本傳說級美少女」冠軍；日本媒體近日更曝光她與曾同居3年經紀人和智茉璃奈的合照，經紀人的超高顏值令日網友驚艷不已，直呼超可愛！

橋本環奈與經紀人和智茉璃奈合作多年，兩人感情好如親姊妹，和智茉璃奈受訪時也透露與橋本環奈同居契機，稱兩人大約從橋本環奈2016年拍攝電影《水手服與機關槍－畢業－》開始同居，為了讓當時還是高中生的橋本環奈能專心演藝事業，因此和智茉璃奈決定一起生活，並一手打理橋本環奈的食衣住行。

回應與橋本環奈這3年的同居生活，和智茉璃奈說她真的很懂事，一點都不像是年紀小的人，踏實能幹，直言：「從相遇的時候開始，反而是環奈教會了我很多東西。特別是在我遇見她之後的這5年裡，她真的成長了非常多。精神方面也是如此，看到的世界和想法都在不斷成長，已經是我怎麼努力都趕不上的程度了。」直到橋本環奈20歲那年提出獨居想法，才結束兩人的同居生活。

和智茉璃奈除了接受訪問，還曝光了與橋本環奈私下合照，兩人在照片中開心看著鏡頭的模樣，看的出來感情真的不錯，而日本網友更是對經紀人的高顏值印象深刻，紛紛留言「好可愛」、「左邊的是經紀人對吧」、「哪個是橋本環奈」、「經紀人好漂亮」。

(中時電子報)