八大行庫開始紓困競速，4月起開始依二大指標填報表。據透露，財政部31日已對九大公股行庫全面發下公文及新報表，要開始「紓困競速」，100萬元以下要求7天內結案、500萬元以下要求14天內，各大行庫上從高層下到基層主管心裡都已作好準備，倘若結案速度超過時限的案量太多，就會被政院或財政部找去「喝咖啡」。

不過嗷嗷待哺的企業戶，並不僅在於公股行庫，民營銀行現在坐擁超過全國總授信量5成，包括企業、個人戶在內的授信戶已有過半集中在民營銀行，在財政部極力督促公股行庫要好好紓困的同時，對於財部「管不到」的民營銀行，金管會會否以其他的方式力促民營銀行對客戶進行紓困，已引起金融圈的高度矚目，否則連同紓困，都有可能在公、民營銀行體系之間，出現「一國兩制」的情況。

從去年4月閣揆蘇貞昌開始管考各大行庫對中小企業及小微企業的放款戶數時，各種政策管考的「報表」就陸續出籠，包括中小企業放款、台商回流放款，琳瑯滿目五花八門，現在又多出一道「紓困」統計，目前也最讓各大行庫忙到焦頭爛額。

財長蘇建榮才在30日下午召集九大公股行庫董總開會，要求全力配合受理客戶申請經濟部、交通部兩大部會所提出的紓困專案，並且要求以「從寬、從速、從簡」為原則來加快核准速度，財部也隨即在31日火速發下新報表，以成果的統計來考評各大行庫受理及准駁紓困是否有依照財長所指示的三大原則來進行。

據公股金融圈人士指出，財政部在31日對公股行庫所發出的這份最新「報表」，已明確要求對於500萬元以下的紓困案要進行「量化」的「速度控管」，力拚100萬元以下的目標7天內結案，500萬元以下14天內結案。

而為了力拚時效，據了解，各大行庫已開始著手鬆綁、下放經理權限，以讓這些500萬元以下的債權及授信，可以不用再報送總行或區域中心，可直接由分行經理來結案。

(工商 )