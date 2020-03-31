新冠肺炎疫情持續發燒，大買家量販店為感謝第一線防疫醫護人員的辛勞，推出「你防疫我挺你」醫護人員限定專屬優惠券。4月1日至4月10日，醫護人員只要憑在職醫院工作識別證，即可至大買家免費兌換「大買家醫護人員專屬3,000元購物滿額折價券」，醫護家屬也可以憑證代領，力挺全台努力抗疫的無名英雄。

大買家「醫護人員專屬3,000元購物滿額折價券」，相當於8折優惠，每張證件可兌換3,000元購物滿額折價券1份，每份有3本1,000元滿額折價券（內含4、5、6月各一本），每本內含5張200元滿額折價券（每張滿1,000元現折200元），每店限量1,500份，兌完為止。

大買家表示，配合政府防疫政策，防疫再升級，賣場入口處均進行額溫量測，並預計4月中升級設備，重資添購紅外線熱感應儀，讓賣場人流更順暢；另外，結帳收銀區亦劃設顧客排隊間距，以確保顧客保持1公尺的安全距離。

此外，賣場入口提供自動手部消毒機、手推車、電扶梯扶手每小時消毒，讓顧客安心購物；另外，為保障大買家員工健康，員工到班均進行體溫量測、上班期間全程配戴口罩，大買家並提供酒精、乾洗手液給員工隨時補充隨身瓶，全面抗疫共同渡過這個非常時期。

(工商 )