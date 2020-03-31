2020年才過3個月，就已陸續有多位名人過世，還爆發嚴重的流行性疫病，至今更造成上萬人死亡。但星座專家唐綺陽日前透露，預測顛覆現狀的星象「今年將有3波」，目前只是第1波，後面接續還有2波，大家要做好心理準備。

唐綺陽在「3/30~4/05星座運勢週報」指出，3到5月在於一個創造歷史的時間點當中，預測有緊急、意外、激烈的事件發生，更有民情、輿論，或與網路、科技相關的重大影響。由於土星甫進水瓶，爆出各種「體現社群之惡」的事件，像是更多人因群聚而感染疫病、韓國「N號房」性剝削的可怕事件，無論疾病嚴重程度，亦或對生活、經濟都帶來相當巨大的影響。

星座專家唐綺陽日前透露，預測「今年將有3波重大變故」。

唐綺陽也表示，31日火星正式進入水瓶，引發各國更積極於社群之戰，或是惡質社群災難降臨，「衝突、凶殺、暴走、激動在所難免」。另外，魔羯星群的木星、冥王星將於1週後相合，是關於「大錢、政府」的星象，她預測接下來會有國際性、影響經濟等攸關企業生死的事件發生，恐怕還有更多重要人物因染病而死。

最後唐綺陽點出，2020年共會有3波衝擊，第1波將在3至4月初發生，第2波則落在6月，第3波則是9和10月。這些事件的影響力驚人，她叮嚀大家要「繫好安全帶」，可能會令人感到不舒適、不適應，但卻無法避免。

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(中時電子報)