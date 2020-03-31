清明連假將至，除了掃墓之外，不少人會趁機出遊，但在新冠肺炎疫情緊張的時刻，恐會造成疫情爆發。台大醫院婦產科名醫施景中就在臉書上呼籲，連續4天假日，拜託大家待在家裡，為了愛的你我他。
清明連假即將來臨，不少旅遊地區的訂房率幾乎都回升，對此，施景中就憂心，「愛有多深，距離就有多遠」，看到清明連假旅遊地區訂房爆滿，這讓醫師都憂心忡忡，連續四天假日，希望不要出亂子，拜託大家待在家裡！
施景中指出，目前大多數人，都猜疫情會拖到一年以上，撐越久，就要看醫療系統有無辦法負載，如果瞬間大爆發就會很慘了。為了台灣忍耐一個假期、為了學生可以正常上課、為了可以隨時上街購物，也為了可以維持日常生活。
施景中也透露自己連假會待在家看書、看藍光影片，同時也引用指揮官陳時中說的話，「愛有多深，距離就有多遠」，希望大家別因為台灣目前防疫表現好而鬆懈。
文章來源：施景中臉書
(中時電子報)
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