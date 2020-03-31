(22：50 更新內文)美股3大指數周一勁揚，加上大陸官方公布的3月製造業PMI從上月35.7低點強彈至52，重返枯榮線上方，但是否景氣擴張會維持至4月，或僅是反應短期經濟變化，仍待市場觀察。美國股市迎來史上最慘第一季度表現，市場觀望情緒重，美股周二(31)開盤跌93.47點、暫收22,234.01點，跌勢一度擴大至近300點，隨後翻紅上漲逾百點。

截至台北時間晚間10點50分，道瓊指數上漲101.66點或0.46%、暫收22,429.14點；標普500指數上漲10.23點或0.39%、暫收2,636.88點；那斯達克指數下跌87.93點或1.13%、暫收7,862.08點。

台積電周二股價上漲6.50元或2.43元，收在274元，再次站穩7兆元市值大關，台積電ADR周二早盤也上漲1.03美元或2.15%、暫收48.85美元。

(中時電子報)